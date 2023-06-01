【モデルプレス＝2026/05/27】Aぇ! groupの佐野晶哉がこのほど、都内で行われたアメリカ発の“魅せる”音楽エンターテインメント「blast ブラスト！」（2026年7月25日〜8月30日まで全国14都市で公演）の記者発表会に、キャストの石川直、米所裕夢、渋田華暖、テオ・ガスリー、ジェリエル・ヴァスケスとともに出席。事務所に入るきっかけとなった舞台を明かした。【写真】Aぇ佐野の“事務所入りのきっかけ”舞台出演していた50歳イ