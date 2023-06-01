政府の情報収集などインテリジェンス機能の強化に向けて、「国家情報会議」を創設する法案がきょう成立する見通しです。高市総理「重大な危機を未然に防ぐためには、政策部門の的確な意思決定を情報部門がしっかりと支えていくことができる体制を整えることは極めて重要」「国家情報会議」は総理大臣を議長に、政府の意思決定を支える情報収集・分析の司令塔の役割を担い、その事務局として「国家情報局」が新設されます。法案は参