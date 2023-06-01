爆風スランプが、結成直後最初に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」を、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」として本日5月27日にデジタルリリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：爆風スランプ、再集結を経て26年ぶりのツアー完走！原点回帰と現在地の交点で溢れた美しきパワー） MVには、メンバーの演奏シーンのほか、サンプラザ中野くん（Vo）と