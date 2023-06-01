鉄道の利用スタイルを根底から変えたSuicaも今年で誕生から四半世紀だ。自動改札機の登場以前、鉄道利用者は駅員に切符を手渡して切ってもらい、定期券は見せて改札を通過していた。ICカード導入の目標のひとつは、定期入れから取り出す必要のあった磁気券をかつてのように使いやすくすることだった。都市部ではICカード利用率が90％以上となり、ICカード対応エリアは地方にも広がっているが、早くもというべきか、ようやくという