【その他の画像・動画等を元記事で観る】 爆風スランプが、7月22日にミニアルバム『今こそ！爆風スランプ』をリリースする。 ■MVにはサンプラザ中野くんと小島よしおのちょっとした日常の「あるあるな出来事」をコミカルに描いたショートコント風イメージカットも 本作は、爆風スランプの「今こそ聴いて欲しい曲たち」を凝縮したミニアルバム。「大きな玉ねぎの下で 2026」など既存曲のリアレンジ、新録