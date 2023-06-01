【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀と川島明（麒麟）が共演する『ジャパネット 夏のエアコン祭り』キャンペーンTVCM『高額下取りがおトク』篇、『最新モデルがいきなり安い』篇『そのうちより今が買いドキ』篇が、5月27日より全国放送にて展開される。 ■「見得を切ってましたね」（相葉雅紀）「完全に“国宝”くらいいってた」（川島明） 相葉を主人公、川島がその従兄役を演じる今作。川島の自宅へ相