【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師が、新曲「夜鷹」を、7月17日公開の映画『キングダム 魂の決戦』の主題歌として書き下ろしたことがわかった。 今回の発表にわせて、主題歌を起用した最新予告が公開。米津玄師のコメントおよび新アーティスト写真も解禁となった。 映画『キングダム』シリーズ最大規模の壮大なスケールで描かれる物語に、「夜鷹」があらたな魂を吹き込む。 ■「不器用な