レミオロメンの「3月9日」が、5月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像週間再生数92万3956回を記録。累積再生数は2億83万863回。本作は、2004年3月9日にメンバー3人の友人の結婚を祝う楽曲としてリリース。その後、俳優・沢尻エリカが主演を務めたドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系