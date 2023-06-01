Snow Manの「SAVE YOUR HEART」が、27日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場した。【動画】Snow Man「SAVE YOUR HEART」MV2026年2月16日付での「STARS」、3月9日付での「オドロウゼ！」、5月18日付での「BANG!!」に続き、今年度だけで4作目【※1】、自身通算では6作目【※2】のデジタルシングル1位を獲得した。初週DL数は1.4万DL（14,263DL）。本作は、メンバー・宮舘涼太主演のドラ