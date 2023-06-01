日向坂46の『Kind of love（Special Edition）』が、27日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。【動画】日向坂46「Kind of love」MV本作は、5月20日に発売した最新CDシングルの全5形態・全7曲をコンパイルしたスペシャルエディション。CD作品は、最新6月1日付の「オリコン週間シングルランキング」でも初登場1位を獲得している。表題曲「Kind of love」では、四期生・藤嶌果歩（ふじ