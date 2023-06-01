MISIAの「アイノカタチ feat.HIDE（GReeeeN）」が、5月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数3億回突破作品となった。【動画】MISIA「アイノカタチ feat.HIDE（GReeeeN）」ミュージックビデオ週間再生数94万6351回を記録。累積再生数は3億2105回。本作は、MISIA×GReeeeN（現：GRe4N BOYZ）初のコラボ楽曲。俳優・綾瀬はるかが主演を務めたドラマ『義母と娘のブルース』（TBS系）の主題