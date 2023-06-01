J2新潟はオフ明けの26日、新潟・聖籠町のアルビレッジで、30日にホームで行うプレーオフラウンド第1戦の鹿児島戦へ向けて練習を再開した。リーグ最終節の愛媛戦で今季初出場を果たしたMF大竹優心（20）は、再び本拠地で行われる試合での出場を目指し、アピールを続ける。リーグ戦を終え、残りは全体の順位を決めるプレーオフラウンドの2試合。西A組2位のため、全体の5〜8位を決めるラウンドとなるが、船越優蔵監督は「まだシー