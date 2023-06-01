4人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が26日、都内で行われた音楽エンターテインメント『blast ブラスト!』記者発表会に登壇した。【写真】さすがすぎる！難技を即座にマスターした佐野晶哉同公演は「金管楽器」「打楽器」「ヴィジュアルアンサンブル」（ダンサー／カラーガード）の演奏・演技がステージ上で駆け巡るエンターテインメントショー。佐野はグループではドラムを担当。学生時代には吹奏楽部でサックスやマーチング