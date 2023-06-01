2012年8月にCDシングルとしてリリースされたサカナクションの「夜の踊り子」が、27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において2週連続で1位を獲得した。【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV週間再生数は、自身初の1位を獲得した前週5月25日付の791.7万回（7,917,419回）を超え、同作の最高週間再生数854.1万回（8,540,968回）となった。本作は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャル