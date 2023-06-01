Aぇ！groupの佐野晶哉（24）が26日、都内で「blastブラスト！」の発表会に出席した。マーチングバンドをベースにしたショー。自身もマーチングバンド経験者で、スペシャルサポーターに就任。「生で見たら凄い衝撃。人生が変わる体験ができる」とアピールした。グループのバンド演奏ではドラムを担当している。この日はマーチングスネアドラムに挑戦。スティックを回転させるといった普段と違う持ち方などの指導を出演者から