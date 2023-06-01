櫻坂46の新曲「Lonesome rabbit」が、最新の6月1日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で4位に初登場した。【動画】櫻坂46「Lonesome rabbit」ミュージックビデオ本作は6月10日に発売される櫻坂46の最新シングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」の表題曲で、5月19日にデジタル先行配信された。センターは二期生・森田ひかるが務めている。39位には、グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEの18日にリリー