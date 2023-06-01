バスケットボールの「バイトルB3リーグサンクスオールスターチャリティーゲーム」は、30日に東京都内のアリーナ立川立飛で開催される。新潟アルビレックスBBからは今季ベスト5に選出されたPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）が出場。レギュラーシーズンのブロックショット成功率1位にも輝いた男が、大舞台でもゴール下で躍動して会場を沸かせる。今月11日に今季が終了。同僚たちはオフに入ったが、ムトンボだけはオールスタ