■『Endless SHOCK』出演・石川直氏からお墨付き「『blast』入れます」4人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が26日、都内で行われた音楽エンターテインメント『blast ブラスト!』記者発表会に登壇した。グループではドラムを担当し、音楽経験も豊富な佐野がキャストの石川直氏の指導のもと、マーチングスネアドラムに挑戦した。【写真】くしゃっと笑顔がかわいい！佐野晶哉同公演は「金管楽器」「打楽器」「ヴィジュアルアンサ