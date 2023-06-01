「失楽園」「愛の流刑地」などで知られる作家・渡辺淳一さん（２０１４年死去、享年８０）の次女・渡邉直子さん（５７）が映画監督デビューすることが２６日、分かった。愛と性をめぐる男女のすれ違いと再生を描いた父親の小説「シャトウルージュ」（文芸春秋）を原作にした「月がみている」で初メガホンを取る。俳優の毎熊克哉（３９）、小島梨里杏（３２）がダブル主演し、１１月に公開される。フランスを舞台にした今作は