Ａぇ！ｇｒｏｕｐ・佐野晶哉が２６日、都内で「ｂｌａｓｔブラスト！」（７月２５〜８月３０日、東京など１４都市）の記者発表会に出席した。金管楽器や打楽器など６０種類以上の楽器をミュージシャンたちが駆使する“音爆のサーカス”。佐野は公演のスペシャルサポーターを務める。佐野は、中学時代に吹奏楽部でサックスを担当し、高校は声楽、音大（短大）では作曲を専攻。現在グループではドラムを担当している。音楽の