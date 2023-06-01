シンガー・ソングライターの米津玄師が、山粼賢人主演のシリーズ最新作となる映画「キングダム魂の決戦」（佐藤信介監督、７月１７日公開）の主題歌を務めることが２７日、決まった。書き下ろしの新曲「夜鷹」を歌う。今作では信（山粼）が王騎将軍（大沢たかお）の仇（かたき）・李牧（小栗旬）と直接対じする緊張感あふれる一幕に加え、祖国を秦に蹂躙（じゅうりん）された怨念を滾（たぎ）らせる万極（山田裕