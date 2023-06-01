きのう、滋賀県草津市で、地下のパイプの中でセメントに埋まって作業員2人が死亡した事故で、死亡した2人はベトナム国籍の男性であることが分かりました。きのう午前10時半ごろ、滋賀県草津市の県の公共工事の現場で、地下12メートルにある農業用水管のパイプの中で作業をしていた男性作業員2人がセメントに埋まり、心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのはいずれも