Aぇ！group佐野晶哉（24）が26日、都内で「blastブラスト！記者発表会」に登壇した。さまざまな金管楽器や打楽器、ビジュアル・アンサンブル（ダンサー、カラーガード）の3つのパートからなるパフォーマンスショー。7月25日から8月30日まで東京、茨城など全国14都市をまわる。スペシャルサポーターを務める佐野は、学生時代は吹奏楽部でサックスを担当し、マーチングバンドの経験者でもある。自身の体験談として「普段は椅子に座