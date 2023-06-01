北海道・釧路警察署は2026年5月26日、釧路市に住むダンス講師の女(43)を窃盗の疑いで逮捕しました。女は5月4日午前1時すぎ、釧路市末広町3丁目にある飲食店で、従業員の女性(40)から名刺入れの入ったショルダーバッグ(時価合計約7万円相当)を盗んだ疑いがもたれています。5月7日、被害にあった女性が「職場のヘルプスタッフにバッグを盗まれた」と警察に相談して事件が発覚しました。警察によりますと、女はヘルプスタッフと