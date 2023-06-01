札幌・中央警察署は2026年5月26日、札幌市中央区に住む無職の女（31）を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の疑いで逮捕しました。女は4月14日と24日に、札幌市内の法令によって店舗型性風俗特殊営業を営むことが禁止されているエリアでメンズエステ店を営み、女性従業員を雇い男性客に性的サービスを行った疑いがもたれています。警察に匿名の通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、女は複数