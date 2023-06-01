札幌・中央警察署は2026年5月26日、自称・エンジニアのフランス国籍の女(51)を窃盗の疑いで逮捕しました。女は26日午後4時前、札幌市中央区北5条西3丁目にある土産物店で、タルト2点(販売価格合計1728円)を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、女が衣服の中にタルトを隠したまま店の外に出たため、従業員が声をかけ、その場で取り押さえました。女は旅行で北海道を訪れていたということです。調べに対し、女は「盗んだ