NY株式26日（NY時間14:08）（日本時間03:08） ダウ平均50378.81（-200.89-0.40%） ナスダック26589.53（+245.56+0.93%） CME日経平均先物65430（大証終比：+290+0.44%） 欧州株式26日終値 英FT100 10491.39（+25.13+0.24%） 独DAX 25184.89（-204.21-0.80%） 仏CAC40 8173.11（-85.15-1.03%） 米国債利回り 2年債 4.060（-0.062） 10年債 4.502（-0.055） 30年債 5.03