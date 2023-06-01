◇ドイツ1部、2部入れ替え戦第2戦ウォルフスブルク1−2パーダーボルン（2026年5月25日）1点を追う延長後半開始から投入されたFW塩貝は、ウォルフスブルクを1部残留に導けなかった。前掛かりになって攻めた試合終了直前にはヘディングシュートを2本ともGKに止められ、試合終了の笛が鳴るとユニホームを脱ぎ捨てて悔しがった。前半14分のDFの退場も響き、優勝経験のある名門が逆転負けで30年ぶりの2部降格。ヘッキング監督