アメリカのトランプ大統領は2期目の就任後、3回目となる健康診断を受診し、「全ての検査結果が完璧だった」と明らかにしました。トランプ大統領は26日、ワシントン郊外の軍の医療センターで就任後3回目となる健康診断を受けました。受診直後には「6か月ごとの健康診断を終えた。全ての検査結果が完璧だった。医師やスタッフの皆さんに感謝する」とSNSに投稿しています。トランプ氏は史上最高齢で大統領に就任しており、来月14日に8