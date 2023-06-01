ポンドの下落が目立っているが、ポンドには重石が多い。英国は経済成長の鈍化と税収の低迷に直面しており、財政に圧力がかかっているとエコノミストが指摘している。先週発表の４月の英公共部門純借入額は２４３億ポンドに増加し、前年比で２５％増加した。借入コストが高止まりしているため、英財政状況は悪化する可能性がある。 また、英国の政治危機でポンドのリスクプレミアムが拡大する可能性も指摘されている。アナリ