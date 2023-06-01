NY株式26日（NY時間13:28）（日本時間02:28） ダウ平均50390.86（-188.84-0.37%） ナスダック26559.27（+215.30+0.82%） CME日経平均先物65405（大証終比：+265+0.41%） 欧州株式26日終値 英FT100 10491.39（+25.13+0.24%） 独DAX 25184.89（-204.21-0.80%） 仏CAC40 8173.11（-85.15-1.03%） 米国債利回り 2年債 4.066（-0.055） 10年債 4.508（-0.050） 30年債 5.03