「ミルク主役化」20代・30代女性の約3人に1人が“ミルクを割る派” に〜専門家が語る“ミルクリッチ飲料”需要拡大の背景とは〜生活者の“健康と暮らし”に関する情報を発信するポータルサイト「マイライフニュース」を運営するヒューマン・データ・ラボラトリ株式会社（所在地：埼玉県さいたま市）では、全国の20〜50代男女1200人を対象に、「ミルク系飲料におけるミルクの位置づけ（主役or脇役）」と、ミルクリッチ商品の需要意