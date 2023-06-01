「ドジャース５−３ロッキーズ」（２５日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平が２点を追う七回無死満塁の絶好機に二ゴロで打点を記録した。一度は４−６−３の併殺打と判定されたが、ビデオ裁定により、自身はセーフに。後続の適時打で勝ち越しホームを踏むなど、打者８人で４点を奪う猛攻に加わった。ロバーツ監督は「あそこで併殺になっていたら逆転はなかっただろう。大きなハッスルプレーだった」と全力疾走を称賛した