全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ビット コプリバ] 3 - 2 [コランタン ムテ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、男子シングルス1回戦で、ビット コプリバと第30シードのコランタン ムテが対戦した。 第1セットはビット コプリバが6-3で先取。第2セットはコラン