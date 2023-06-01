公明党が中道改革連合への参院議員の合流を巡り、7月17日の特別国会会期末をめどに、前向きな結論を示す方向で検討していることが分かった。2028年夏に控える参院選に向けた準備加速を図る。同じく参院議員が残る立憲民主党と調整を続けており、地方組織の扱いや政策面で隔たりが残っている。中道を含む3党による本格的な協議での進展を模索している。複数の関係者が26日明らかにした。公明の竹谷とし子代表は今月17日、立民と