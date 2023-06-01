NY株式26日（NY時間12:02）（日本時間01:02） ダウ平均50479.95（-99.75-0.20%） ナスダック26572.24（+228.27+0.87%） CME日経平均先物65355（大証終比：+215+0.33%） 欧州株式26日GMT16:02 英FT100 10491.39（+25.13+0.24%） 独DAX 25184.89（-204.21-0.80%） 仏CAC40 8173.11（-85.15-1.03%） 米国債利回り 2年債 4.062（-0.059） 10年債 4.499（-0.059） 30年債 5