ユーロドルはＮＹ時間に入ってややドル高が強まる中、１．１６ドル台前半に値を落としている。下押す動きまでは出ていないものの、２００日線の下での推移が続いており、上値は重い。一方、ユーロ円もＮＹ時間にかけて伸び悩む展開が続いており、１８５円台と２１日線の上での推移となっている。 ユーロドルは下落の可能性が指摘されている。アナリストは、ＦＲＢが利上げを警告する一方、弱い経済指標を