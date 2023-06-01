きょうのポンドドルはＮＹ時間にかけて売りが優勢となっており、１．３４ドル台半ばに下落。前日の上げを解消する動きが見られ、２１日線で跳ね返されている。本日の２００日線が１．３４ドル台前半に来ており、目先の下値メドとして意識。一方、ポンド円も軟調に推移し、２１４円台前半に下落しているほか、対ユーロでもポンドは下落。 ポンドの下落が目立っているが、ここにきて市場では英中銀の利上げ期待が後退。