◇ア・リーグアストロズ9―0レンジャーズ（2026年5月25日アーリントン）アストロズ・今井が抜群の修正力を発揮し、継投でのノーヒットノーランを達成した。6回無安打無失点で、7回をオカート、8回からの2イニングはこの日がデビュー登板のサンタが無安打リレー。4月4日以来のメジャー2勝目を挙げ、チームの連勝を4に伸ばした。初回はストライクが入らず、3四球。課題の制球難がのぞきかけたが、併殺打などで切り抜けた。