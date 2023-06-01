◇ナ・リーグドジャース５―3ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）強力な援軍を味方につけ、ドジャースは3連勝を飾った。試合前の始球式にミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さんと木原龍一さんが登場し、木原さんが三浦さんを持ち上げ投球する“リフト投球”を披露。試合前には大谷、山本らと顔を合わせ、木原は「お会いするのは初めてで、お時間をつ