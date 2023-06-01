◇ア・リーグホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスの村上は初回、右翼に同点の18号ソロを放った。ヤンキース・ジャッジに1本差とし、リーグ単独トップに返り咲く8試合ぶりの一発は、西田を歓迎する祝砲に。マシューズの内角高めへの初球97.5マイル（約157キロ）を捉え、2学年下の西田は「普通に打っただけですよ、あの人は。ヤバいっす、凄すぎます」と笑うしかなかった。日本野手の同