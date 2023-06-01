◇ア・リーグホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）は25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に「9番・右翼」でメジャーデビューを果たし、初安打を放った。この日傘下3Aから昇格し、即スタメン出場。4回の第2打席で中前打を放ち、2回守備では好返球で二塁走者を本塁で刺すなど攻守に躍動した。村上宗隆内野手（26）は再びリーグトップに立つ18号ソロで祝福し