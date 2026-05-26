イトーヨーカ堂（以下、イトーヨーカドー）は、オリジナル冷凍食品ブランド「EASE UP（イーズアップ）」（「EASE UP」は、「手間抜き」出来て「本格的に美味しい」食事を1人様用サイズで「簡単」にレンジアップだけで楽しめるイトーヨーカドーが展開するオリジナル冷凍食品（一部、ガスコンロ・IH調理が必要な商品もある））から、同ブランド初となるスイーツ商品「EASE UP アサイーボウル」を、5月25日からイトーヨーカドー、ヨー