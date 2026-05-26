「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、5月25日から、ただ冷たいだけじゃない、触れたくなる心地よさを追求した「とろみ冷感」が特徴の肌掛け布団「Melty Cool 洗えるコンフォーター」（以下、メルティクール・コンフォーター）の販売を開始した。「夏は暑くて眠れない」−−そんな悩みに対し、ただ冷やすだけの寝具は、もはや十分ではないという。エムールの「メルティクール