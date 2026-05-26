グローバル刃物メーカーの貝印は、韓国料理を自宅で“手軽に、本格的に、そして楽しく”作ることが出来る、「KOREAN KITCHEN」シリーズを、5月25日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンター、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）で順次販売を開始する。キンパやチヂミ、サムギョプサルなど、若年層を中心に人気が高まっている韓国料理。猛暑が続く日本では、「暑いからこそ辛いものを食べたい