◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神・藤川監督が、試合を決める3失点を喫した工藤と桐敷の両腕に苦言を呈した。工藤は先発・西勇の後を継ぎ、0―1の7回に登板。先頭・万波に投手強襲安打、続く細川にも四球を与え、伊藤をバント失敗による三振に斬って1死一、二塁となったところで、桐敷にマウンドを譲った。「“投手・伊藤”が打席に入るのが見えているところで、先頭にピッチャー強襲で次フォアボー