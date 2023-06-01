◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神は、26日の日本ハム戦の試合前練習から暑さ対策が講じられ、選手のほとんどがTシャツに半ズボン姿で練習に取り組んだ。打撃練習中のケージ裏にも、昨年同様に、日よけのテントが張られた。近年の深刻な酷暑を考慮して1軍に導入された「クールビズ練習」。すでに気温が高い日が続く今年は、昨年より約1カ月も早く開始された。軽快に外野を動き回っていた高寺は練習