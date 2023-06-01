◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）古巣相手に“史上初の一撃”を放った。阪神・伏見が古巣・日本ハム戦に「8番・捕手」で先発出場。前年に最優秀バッテリー賞をともに受賞した伊藤から意地の内野安打を放った。「意識しなかったかって言ったら、それはうそになっちゃうんですけど。でも意外と自然な感じで入れたというふうに思いますね」いつも通り冷静に打席へ向かい、チャンスをものにした。3回1死無