◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神・西勇は、先発投手としての責任を果たした。6回5安打1失点。だが、伊藤との投げ合いの結果は、一球に泣いた。0―0の6回1死でレイエスにバックスクリーン直撃弾を浴びた。80球目の122キロスライダーだった。「悔いが残る？結果論を言われても仕方ない。その一球を切り替えていくしかない」5回まで強力打線を丁寧に打ち取った。だが、前の2打席はフライアウトに料