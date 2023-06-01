◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼伊藤に完敗無四球ですからね。攻めて攻めて、ここに来るまでもフォアボールの少ない投手。いいピッチングをされましたね。▼西勇は仕事を果たしたきっちりゲームをつくってくれたし、援護点がなかなか取れなかったところがチームとしては課題でしたけど、西としては、十分な仕事をしてくれた。▼9回にクリーンアップが意地の3連打あし